Mand sigtet for adskillige lovovertrædelser efter kørsel i en spraymalet bil

Padborg: Natten til lørdag kørte en 30-årig mand rundt i en bil, der var dekoreret i forskellige farver med spraymaling. På bilen var der blandt andet skrevet "tillykke". Klokken 02.26 blev manden dog stoppet af politiet på Bovvej, oplyser Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Betjentene på stedet kunne konstatere, at bilen hverken var registreret eller forsikret og vurderede, at den var stjålet. Ydermere havde føreren ikke kørekort, og er også blevet sigtet for at køre bilen mens han var påvirket af spiritus og euforiserende stoffer. Derfor måtte politiet konfiskere bilen.