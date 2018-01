Mand med lommelygte forsøgte at snyde bilist

Aabenraa: To mænd havde mandag aften næsten heldet med sig, da de forsøgte sig med en yderst lusket form for tyveri.

Situationen fandt sted på Haderslevvej i Aabenraa tæt ved byskiltet. Her kom en kvindelig bilist kørende i nordlig, da hun så en mand stå i vejkanten med en lommelygte og tydeligt indikerede, at han havde brug for hjælp.

Den kvindelige bilist valgte at standse, og i samme øjeblik sprang en anden mand frem og forsøgte at komme ind i bilen. Det lykkedes ikke, for bilisten havde afkodet situationen og sørgede for at køre fra stedet i en fart.