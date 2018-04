Man må altså ikke parkere på Storetorv

Montmartre i Nørreport

Det er ikke kun den sydlige del af Aabenraa centrum, der er under forandring. Snart skal der også ske en områdefornyelse i den nordlige del af gågadeområdet. Som en slags forløber for det projekt, skaber Shop i City på lørdag fransk stemning i den nordlige del af gågaden.Arrangementet har fået navnet Montmartre - et kvarter i Paris med kunst, gadeliv og masser af cafeer. Det forsøger Shop i City at genskabe ved hjælp af 20 udstillere, der blandt andet serverer smagsprøver og sælger kunsthåndværk.



Der bliver også lejlighed til at få en snak med repræsentanter for kommunen om fremtidsplanerne i denne del af byen.