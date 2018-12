Det lykkedes tyve i juledagene at stjæle maling fra et lager i Aabenraa for 50.000 kroner.

Aabenraa: Indbrudstyvene i Danmark har ikke haft så travlt i juledagene som tidligere år, men helt på den lade side har de dog ikke ligget.

I perioden fra den 20. til den 26. december har der været ubudne gæster i en lagerhal på Callesensgade i Aabenraa. Udbyttet blev maling for ikke mindre end 50.000 kroner.

I juledagene har der også været tyve på spil på Farverhus i Aabenraa. Det gik ud over en villa, som tyvene skaffede sig adgang til ved at bryde et vindue op. Fra villaen blev der stjålet en computer og et pengebeløb.