Malene efterlyser pensionerede håndværkere

For første gang er Julehjertebyen kommet i bekneb for håndværkere. Lige nu arbejdes der på Jacob Michelsens Gård, og det kan gå ud over byens sidste gave: Sydbank.

Lige nu står hun både med fine planer og 80.000 kroner, som skal bruges til at opføre Julehjertebyens sidste hus - banken, som skal være en kopi af Sydbank. Men Malene Bruhn mangler dem, der kan bygge huset. Eller mere præcist har hun brug for to-tre dygtige og pensionerede håndværkere, der både kan slå sømmene rigtigt i og helst også styre processen.

AABENRAA: Det er ganske vist uden for sæsonen at komme med store ønsker. Men Julehjertebyens koordinator, Malene Bruhn, har alligevel ét: håndværkere. Eller rettere: Hun mangler dem.

Mere kvalitet med tiden

Det er første gang, at Julehjertebyens tovholder står i en situation med manglende arbejdskraft, hvilket skyldes to forhold. Dels at der lige nu også arbejdes på at gøre det, der bliver Julehjertebyens største bygning, Jacob Michelsens Gård, færdig til november, dels at ambitionerne med husene har vokset sig større med tiden.

- I begyndelsen tog vi nok lidt lettere på kvaliteten. Det gør vi ikke længere. Dengang havde vi elever til at bygge. I dag vil vi gerne have alle krummelurerne med, og det gør det selvfølgelig lidt vanskeligere at finde de rigtige håndværkere, også fordi arbejdet kræver flere arbejdstimer, siger Malene Bruhn.

Interesserede kan skrive til Malene Bruhn på: mb@ethjerteforalle.dk