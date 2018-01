Maja skal nok ramme de høje toner

Aabenraa: Lige nu går står den på krykker og smertestillende medicin for skuespiller, musiker, komponist og komiker Martin Brygmann. En læderet menisk efter en tenniskamp er årsag til, at han går lidt forsigtig i disse dage. Men han skal nok blive klar, forsikrer han - til koncerten i Sønderjyllandshallen søndag, 4. marts, kl. 16, hvor han står på scenen med eget band og Danmarks Underholdningsorkester for at præsentere sit første solo-album "Bates Delight" for publikum i Aabenraa.- Vi bliver 29 på scenen. Det er et stort set-up, erkender han og bobler ligefrem af forventningens glæde.

- Det bliver så fedt, lyder det fra den nu 53-årige multi-kunstner, der har flere hits på sit cv - bl. a. "En kort - en lang", "Vent på mig" samt melodierne til flere julekalendere på tv. Hvem husker ikke ørehængeren "Jesus og Josephine" fra julekalenderen af samme navn i 2003?

Og netop denne sang er naturligvis også med på repertoiret ved koncerten i Sønderjyllandshallen. Den synger Martin Brygmann dog ikke alene.

Det er noget med de høje toner, forklarer han med et glimt i øjet. Det er nemlig ikke den fulde sandhed, medgiver han.

- Vi skræddersyer simpelthen koncerterne til de steder, hvor vi optræder. Der må helst ikke gå automatik i det - det handler om at holde sig skarp hele tiden.

Til koncerten i Aabenraa har han derfor allieret sig med 26-årige Maja Rudolph fra Rødekro. Hun skal synge "Jesus og Josephine" i duet med Martin Brygmann.

- Jeg havde set på Martins facebook-side, at han efterlyste lokale sangere til de tolv koncerter, han holder rundt omkring i landet hér i foråret. Jeg er stor fan af Martin Brygmann, så det måtte jeg bare forsøge. Jeg tænkte, at det kunne virkelig være sjovt at optræde sammen med ham, forklarer Maja Rudolph, der som led i konkurrencen indsendte en video af sig selv, hvor hun synger "Jesus og Josephine" for fuld hals.