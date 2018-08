Maja Alm løb Danmark til bronze

VM: Fire danske orienteringsløbere fik søndag aften bronzemedaljer hængt om halsen efter sprintstafetten ved VM i orienteringsløb i Riga.

En væsentlig årsag til dette var Maja Alm fra Rødekro.

Den hurtige sønderjyde havde hele 57 sekunder op til tredjepladsen, da hun fik stafetten i hånden som den sidste. Derfra gik det stærkt. Rigtig stærkt.

Hun startede på en syvendeplads, men endte altså med at passere målstregen som nummer tre.

- Jeg vidste godt, at min form var god. Og jeg vidste, at når jeg åbnede hårdt op, ville det gå hurtigt. Og da jeg hentede de andre, var det nærmest som om at de stod stille. Men jeg skulle også holde sammen på orienteringen og komme helt i mål uden at lave fejl, siger Maja Alm til Dansk Orienterings-Forbund.

Bronzemedaljen blev dermed Danmarks anden medalje ved dette VM. Den første blev også hentet af Maja Alm, der for fjerde gang blev verdensmester på den individuelle sprintdistance.

De resterende bronzemedaljevindere var Amanda Falck Weber, Tue Lassen og Jakob Edsen.

Guldet gik til Sverige, mens Schweiz fik sølv.