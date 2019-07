Mæt i naturen: Myrer og bænkebidere supplerer hverdagsmad

Højskolen Østersøen har med sit ugekursus "Vild Mad" sendt deltagerne ud i naturen for at finde spiseligt. Det blev for flere en øjenåbner.

Aabenraa: Kogte bænkebidere og friske orange skovmyrer med blåbær. Det var en noget særpræget menu, som blev tilberedt på Højskolen Østersøen i denne uge. De elleve deltagere i et ugelangt kursus havde nemlig brugt naturen som spisekammer. I løbet af forskellige temaer var kursus-deltagerne under ledelse af Katrine Turner på opdagelse i naturen for både at finde og fange "Vild Mad", der så blev kombineret med en mere traditionel madlavning til et velsmagende måltid. Hvor deltagerne således i løbet af de første dage var på togt ved Aabenraa fjord og by, i vadehavet og det åbne land, gik turen torsdag til Kliplev Mose, et typisk våd-område med omkringliggende skov syd for Store Søgård Sø.

Et større område med blåbær er fundet, og nu gælder det om at plukke, så der kan blive nok til et måltid. Deltagerne i "Vild Mad"-kurset plukker dog ikke alle bær. Husk at lade en tredjedel være, så andre også har glæde af naturens spisekammer, lyder rådet. foto: Jan Sternkopf

Udforsk og opdag - Der er faktisk tale om helt almindelige ting, man kan finde i naturen. Alle kan være med, uanset hvor meget erfaring, man har med at sanke, fortæller Katrine Turner, der opfordrer til at udforske og opdage naturen og så samtidig udfordre smagsløgene. Det handler om at få naturens spisekammer ind i hverdagen, mener hun. - Og samtidig skærpe opmærksomheden for alt det spiselige, der er lige foran os, forklarer hun og nævner som eksempel bænkebideren. Når den koges, bliver den rød - og smager ligesom en reje. - Bænkebideren er faktisk en reje, der er gået på land, tilføjer Katrine Turner.

Planten skovmærke kan udmærket spises. Kursusleder Katrine Turner (t.v.) fortæller om mulighederne. foto: Jan Sternkopf

Fiks på fingrene Men man skal være fiks på fingrene. Både når der skal samles bænkebidere og de orange skovmyrer. De har nemlig ikke lyst til at komme i menneskehænder og -maver. Hvis det ellers interesserer nogen, så smager den orange myre kraftigt af citrus, når man tygger den med fortænderne. Meget delikat, kan herværende journalist bevidne. - Ja - det er utroligt, at der kan være så meget smag i et så lille dyr, lyder det fra Katrine Turner, der i samarbejde med kok Mikkel Wejdemann regner med at bruge myrerne i en dessert sammen med noget chokolade. - De vil ellers også kunne bruges i gin. Eller snaps. Forleden havde vi stænglen af en dunhammer i stedet for en agurk til samme formål. Det smager næsten ens.

Der er orange myrer overalt i skovbunden vd foden af egetræet. Så nu gælder det om at fingerplukke denne lille delikatesse, der smager kraftigt af citrus. Den kan også bruges til snaps. foto: Jan Sternkopf

En øjenåbner Ellen Bonnesen er kommet fra København til Sønderjylland for at lære om "Vild Mad". - Jeg vil gerne lære, hvilke planter man kan samle og spise. Jeg bruger selv naturen rigtig meget - vandrer meget og overnatter ofte i det fri. Jeg synes, det er sjovt at vide lidt mere om den vilde mad. Jeg oplever naturen helt anderledes - man er meget mere nærværende. Man er mere bevidst, når man er på udkig efter mad i naturen. Så kurset har været en øjenåbner for mig, lyder det fra Ellen Bonnesen. Deltagerne kom fra alle dele af landet - og med vidt forskellige forudsætninger. - Vi vidste egentlig ikke, hvad vi gik ind til. Når vi før var ude i naturen, så vi jo ikke så meget. Men kurset hér har skærpet vores opmærksomhed, siger Kis Lund fra Hunderup ved Esbjerg. Det har også overrasket Lene Quist fra Århus, at vild mad fra naturens spisekammer er så rig på oplevelser. - Den ligger jo lige i vores baghave. Det handler så bare om at turde smage på det. Og så er der lige det miljømæssige aspekt i at samle sin egen mad i naturen: det er billigere - og sjovere i stedet for at købe.

For Ellen Bonnesen har kurset om "Vild Mad" været lidt af en øjenåbner. Hun færdes meget i det fri og er overrasket over, hvor meget naturen har at byde på af spiseligt. foto: Jan Sternkopf