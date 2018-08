Et levn fra barndommen

Det var sjette gang, at den sønderjyske afdeling af Dansk Veteran Traktor Klub havde arrangeret en dag, hvor der bare blev pløjet for hyggens skyld.Lørdag var der 22 deltagere, og som formand Henrik Juhler fra Hjordkær forklarede, så er langt hovedparten vokset op med de traktorer, de nu selv kører.



- Det er jeg selv et godt eksempel på. Jeg kørte med en Zetor, som den jeg har nu, da jeg var dreng. Så da jeg gik på efterløn, var det bare helt naturligt, at jeg tog fat på at bygge gamle traktorer op, og så begyndte jeg også at pløje, uddybede den nu pensionerede landbrugsmaskinsælger, der glædede sig over, at Mads Hansen Skelmose har fattet interesse for hobbyen:



- Ja, for vi vil da rigtigt gerne også have nogle yngre kræfter ind.