Aabenraa: - De angriber bordene for at få mad og smadrer glas. Det er noget af et cirkus, og de er temmelig aggressive og flyver meget tæt på.

Helena Treichel er restaurantchef på Café Storm, der ligger på Storetorv midt i Aabenraa, og sammen med resten af personalet kæmper hun for tiden en indædt kamp mod sultne måger.

- Vi har oplevet, at gæster har fået mågelort på tøjet og i maden, og vi har også været nødt til at rykke gæster indenfor, fordi de led af fugleskræk. Det er vildt generende for os og gæsterne, siger Helena Treichel.

Når kunderne er færdige med at spise, er personalet på Café Storm nødt til at rydde bordene med det samme, for der går ikke mange sekunder, før mågerne er på pletten.

- De er skrækkelig snu, siger Helena Treichel.

- Vi render konstant rundt for at jage dem væk, for det er nærmest det eneste, vi kan gøre, og det er generende på daglig basis, fortsætter hun.