Eva Kjer Hansen (V) og Jesper Petersen (S) har lovet borgmester Thomas Andresen (V), at de vil arbejde for, at Aabenraa Kommune får del i den grænsependlerskat, de sønderjyske kommuner i dag går glip af. Det kommer også til at gælde efter valget, bekræfter de to politikere, der begge blev genvalgt til Folketinget. Foto: Timo Battefeld

Folketingsmedlemmerne Eva Kjer Hansen (V) og Jesper Petersen (S) var så sent som i valgkampen ude med et løfte om, at de vil sørge for, Aabenraa Kommune får de 50 millioner kroner, kommunen menes at gå glip af fra grænsependlere.

Aabenraa: Der er med stor sandsynlighed vendt op og ned på magtbalancen i Folketinget, men det ændrer ikke på Aabenraa Kommunes ønske om at indkassere de 50 millioner kroner, som det anslås, at kommunen i dag går glip af fra pendlere, som bor i Tyskland, men arbejder i Aabenraa Kommune. Og er der to politikere, der har stået sammen i forsøget på at skaffe de sønderjyske kommuner pendlermillionerne, er det Eva Kjer Hansen (V) og Jesper Petersen (S). Eva Kjer Hansen, der blev genvalgt ved valget grundlovsdag, står stadig sammen. - Jesper og jeg har givet hinanden håndslag på, at uanset udfaldet af folketingsvalget, så vil vi kæmpe for at få en bedre fordeling af de skattekroner, der kommer ind, siger Eva Kjer Hansen. - Vi synes, det er urimeligt som det er i dag, hvor Aabenraa Kommune har store udgifter, men ikke får de tilsvarende skatteindtægter. Jesper Petersen og jeg vil følge op på det, når vi kender regeringskonstellationen og ved, hvordan vi kan gribe det an i Folketinget., fastslår hun.

Kan løses uafhængigt af udligning Det har været fremme, at udfordringen med grænsependlerskatten skal hænge sammen med den kommunale udligningsreform, der lader vente på sig, efter den borgerlige regering måtte opgive at få tilslutning til sit udspil til en reform i foråret sidste år. - Jeg synes om noget, der er brug for en udligningsreform. Der en enorm skævhed i forhold til de midler, kommunerne har at gøre godt med. Men uanset, om det lykkes at få gang i forhandlingerne om en udligningsreform, mener jeg, at udfordringen med grænsependlerskat skal løses, fastslår Eva Kjer Hansen. Og dér er hun helt på linje med Jesper Petersen. - I den forrige valgperiode mislykkedes det at lave en ændring af udligningsordningen. Jeg mener godt, man kan adressere det her problem uden at tage det i forbindelse med udligningen, men det er et meget naturligt sted at tage det op. Det bør en ny regering lykkes med, synes Jesper Petersen, der var sit partis skatteordfører i forrige valgperiode og dermed kunne være i spil til posten som skatteminister, hvis hans partiformand, Mette Frederiksen, kommer til at danne regering.

Skat på dagsordenen Og Jesper Petersen står stadig sammen med Eva Kjer Hansen efter valget, bekræfter han. - Jeg tror ikke, det har så meget at gøre med regeringens farve. Det er mere et spørgsmål om, at det faktisk lykkes at få det på dagsordenen, siger Jesper Petersen. - Mod slutningen af den forgangne valgperiode lykkedes vi med at få opgjort, hvad det egentlig handler om og dermed også at få det gjort vanskeligt for en regering, uanset hvilken, at ignorere den urimelighed, der er på det her område, mener han. Det må, ifølge socialdemokraten, ikke koste penge at være et driftigt område, som andre vil pendle til for at arbejde i. - Det bør som minimum være sådan, at kommunerne ikke taber på at tiltrække arbejdskraft fra Tyskland. Den bedste og mest rigtige løsning er, at indtægterne tilfalder de sønderjyske kommuner, synes Jesper Petersen.