Lyserøde kvinder skal spille finale på Løjtland

Aabenraa Golfklub er udvalgt som vært for finalen i årets store, velgørende golfturnering for kvinder, Pink Cup. Sekretariat har lagt mærke til flotte donationer fra det sønderjyske.

- Sidste år var vi indbudt til at fortælle om, hvad vi gør, fordi det er et flot beløb for så forholdsvis lille en klub som vores, og nu er vi blevet spurgt, om vi vil være vært for landsfinalen, fortæller Lena Remmer Lund, der sammen med tre af de øvrige medlemmer af klubbens Tirsdagspigerne står for koordineringen af Pink Cup.

Løjtland: Over 50.000 kroner. Så meget kunne de lokale golfkvinder fra Aabenraa Golfklub sidste år donere til Kræftens Bekæmpelse, da årets Pink Cup-turnering, der spilles til fordel for kampen mod brystkræft, var gennemført.

To gange besøg

Værtskabet består af to arrangementer. Det første er på fredag den 3. maj, hvor arrangørerne fra de 40 klubber, der deltager i årets Pink Cup, er inviteret. Dertil kommer gæster fra Pink Cup-organisationen, ligesom Lena Remmer Lund forventer, at den tidligere mesterdanser og Vild med dans-dommer Anne Laxholm dukker op. Hun er nemlig ambassadør for den velgørende turnering.

- Så vi bliver omkring 100, der skal ud og spille banen, og så skal vi også fortælle lidt om klubben, forklarer Lena Remmer Lund, der har fået sved på panden:

- Ja, der er dæleme meget arbejde i det. Men heldigvis har vi jo 45-50 Tirsdagspiger, vi kan kan trække på.

Efter turneringen på Løjtland på fredag er afviklet, går klubberne i gang med at afvikle de lokale afdelinger af Pink Cup. Her skal der findes en vinder i to rækker, A og B, og 22. september mødes de så i det sønderjyske for at afgøre, hvem der er årets skrappeste golfspiller i lyserødt regi.