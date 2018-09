Lyserød Lørdag: Livet skal bestiges med positive briller på

For tre år siden fik Charlotte Hylleberg konstateret brystkræft. Diagnosen kan ironisk nok have reddet hendes liv, mener den 50-årige sønderjyde, der altid forsøger at se det positive i enhver situation. I anledning af Støt Brysterne-kampagnen fortæller Charlotte - der også snart har premiere på sit foredrag i Aabenraa - historien om, hvordan hun indenfor to år besteg både kræften og Nordafrikas højeste bjerg.