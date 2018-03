Lys forude for Franciska: Nu er der igen liv i museumsplanerne

De to nuværende museumsinspektører på Brundlund Slot, nyansatte Iben Johansen og Morten la Cour, der har været på museet siden 2011, er i gang med at finde Franciska Clausen-værker frem til en udstilling, der skal vises i København og i Tønder. Foto: Claus Thorsted

I Aabenraa drømmer de om en udvidelse af kunstmuseet, og i Tønder vil de gerne have mere plads til samlingen af Wegner-møbler. Museum Sønderjylland har ekspertisen, men penge til byggerier skal komme fra fonde og fra kommunerne.

Aabenraa: De sønderjyske kommuner har allerede afsat penge til en ny fælles depotbygning til Museum Sønderjylland, men rundt omkring drømmes der også om mere synlige og mere lokale udvidelser. I Aabenraa lever drømmen stadig om en bygning i forbindelse med Brundlund Slot, der kan huse Franciska Clausen-samlingen, og i Tønder er det et stort ønske at få plads til en ny fløj til skiftende udstillinger med udgangspunkt i samlingen af Hans J. Wegners møbler. - Nu har vi fået et slot og lært, at tålmodighed betaler sig, lød det fra museumsinspektør Katrine Kampe i foråret 1997, da Aabenraa Kommune overtog nøglerne til Brundlund Slot og kunne komme i gang med at realisere planerne om et kunstmuseum på slottet.

Sådan noget tager år. Mange år. Henrik Harnow, direktør Museum Sønderjylland

Forarbejdet er gjort Når Aabenraa Kommune og Museum Sønderjylland er klar til at genoptage arbejdet med at videreudvikle Brundlund Slot, ligger der allerede en forundersøgelse fra 2013 af mulige placeringer.- Vi nåede ikke at lægge os fast på noget, men det er et udmærket arbejde, der blev gjort dengang, så vi kan bare gå videre fra, hvor vi slap, siger Brundlund Slots tidligere overinspektør, Katrine Kampe, der nu har titel af formidlingschef hos Museum Sønderjylland.

Penge er afsat På onsdag - den 4. april - er det præcis 20 år siden, at museet blev indviet, og tålmodighed er stadig en dyd. Siden museet i 2012 fik overdraget den store samling af Franciska Clausen værker har det været planen at få lavet en tilbygning, der kunne huse en permanent udstilling. Det har taget tid, men planerne er ikke opgivet. Der står fortsat 1,5 millioner kroner og venter på en arkitektkonkurrence, og Aabenraa Kommune har stadig øremærket 20 millioner kroner til museet. - Jeg har det sådan, at når fonden har stillet samlingen til rådighed for os, så skal vi også skabe rammer til, at den kan udstilles, og Brundlund Slot udgør også en væsentlig del af Campus-området, hvor vi jo håber på en fortsat positiv udvikling, siger borgmester Thomas Andresen (V), der ser og hele tiden har set kunstmuseet som et af byens fyrtårne. Han understreger dog, at projektet skal udvikles i tæt samarbejde med Museum Sønderjylland, ligesom der skal være velvilje fra eksterne fonde, hvis det skal realiseres. - Vi vil være afhængige af en stor medfinansiering, for 20 millioner kroner rækker ikke langt i sådan en sammenhæng, og jeg fornemmer, at det er dér, den økonomiske smertegrænse ligger for byrådet, siger Thomas Andresen.