Lykken bor i Aabenraa

Søren Rasmussen (DF), der er formand for Udvalget for regional Udvikling i Syddanmark, ser tallene som et eksempel på, at folk i mindre bysamfund er mere tilfredse end folk i byerne.

Borgerne er blandt andet blevet spurgt, hvor tilfredse de er, og her har 65,8 procent af de adspurgte i Aabenraa Kommune svaret, at de er meget tilfredse med tilværelsen.

Aabenraa: Det er godt at bo i Aabenraa Kommune - i hvert fald sådan statistisk set. Det viser et sæt nye nøgletal, som Region Syddanmark har udgivet om udviklingen i regionen.

Landdistrikterne

De nye nøgletal om udviklingen i hele regionen er suppleret med en selvstændig rapport om situationen i landdistrikterne i Aabenraa.

Tallene viser, at det går rigtig godt i oplandet omkring Aabenraa, mens udviklingen er langsommere i den vestlige og den sydlige del af kommunen.

Philip Tietje (V), der er formand for Vækstudvalget for land og by, oplyser, at kommunen vil bruge tallene som baggrund for en ny handleplan for kommunens landdistrikter.

- Vi skal sammen med borgerne give de bedst mulige rammer for at skabe vækst i hele kommunen - for eksempel skal vi være bedre til at udnytte de muligheder, der ligger i at være nabo til Slesvig-Holsten og Flensborg by, mener han.

Blandt meget andet kan man i analysen se, at den gennemsnitlige husstandsindkomst er lavest i området syd og vest for Tinglev, mens beboerne på Løjt Land tjener mest. Her ligger husstandsindkomsten på over 600.000 kroner i gennemsnit.

Det omfattende talmateriale viser dog ikke noget om, hvorvidt borgerne i Løjt så også er lykkeligere end dem i Rens.

Til gengæld viser tallene, at løjtingerne i høj grad tjener deres penge i Aabenraa eller i de øvrige købstæder i Sønderjylland. Udpendlingen til Aabenraa-området er nemlig stor, mens der kun er ganske få, der kører fra Aabenraa til Løjt for at arbejde.