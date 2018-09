"Og så brummer vi med læberne", lyder opfordringen fra sanglærer Jytte Ravn Jensen, og Kjeld Vitalis Jessen på 73 år gør sig umage. Han er glad for, det er lykkedes at få oprettet et lungekor i Aabenraa. Han har i lang tid kigget misundeligt til tilbuddet i Sønderborg. Foto: Timo Battefeld