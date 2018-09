Lukningstruet badehotel får hjælp udefra

Kalvø: Det er ikke blot Kalvø Badehotels fremtid, der er usikker, efter at forpagterparret gennem ni år, Anja og Per Sølbeck, har sagt op med årets udgang. Værftsmuseet i hovedhuset, lystbådehavnen og øens hotel, Naturperlen, nyder godt af livet på badehotellet.

- Det er svært at vurdere, hvad det vil komme til at betyde, men under alle omstændigheder vil jeg mene, det er et savn, hvis man ikke har den facilitet til at understøtte de andre aktiviteter på Kalvø, siger Poul Stenderup, der er formand for Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet.

Ifølge turistforeningens formand skal man tænke utraditionelt, hvis Kalvø Badehotel skal overleve.

- På Nordfyn har man noget, der hedder Humleparken. Her er der cafeteriadrift, historiske udstillinger og andre aktiviteter, hvor man kombinerer frivillig med ansat arbejdskraft. Sådan en model kunne jeg godt forestille mig kunne bruges, siger Poul Stenderup, der selv er involveret i Det Maritime Kalvøs værftsmuseum.

- Det er et lille museum, som er et supplement. Der kunne godt laves udvikling. Tæt på har man også Naturperlen som overnatningssted og foredragsforeningen med sommerhøjskolen. Alt det må kunne kombineres, synes han.