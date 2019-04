Lukket forening giver formue til forsamlingshus

Løjt Forsamlingshus barsler nu med flere egne arrangementer i kølvandet på, at Kom Sammen i Løjt har nedlagt sig selv. Men heller ikke her er der dog uanede kræfter, gør næstformand Eigil List opmærksom på. Arkivfoto: Lene Esthave

Den kulturelle forening Kom Sammen i Løjt har nedlagt sig selv, fordi der ikke kunne findes nye bestyrelsesmedlemmer. Ifølge vedtægten skal foreningens formue deles ud, og her får byens forsamlingshus hovedparten af pengene.

Løjt Kirkeby: I 2017 måtte den kulturelle forening Kom Sammen i Løjt opgive den årlige Løjt Revyen. Der var ikke frivillige nok, der ville være med. Nu er det så selve foreningen, der kaster håndklædet i ringen. Til den ekstraordinære generalforsamling forleden dukkede der ikke det antal nye bestyrelsesmedlemmer op, der var brug for, og dermed gik det, som Kom Sammen i Løjts formand gennem en halv menneskealder, Nina Havelund, havde frygtet: Foreningen lukker. - Det er skrækkeligt, siger hun, men håber, at andre af byens kulturelle foreninger vil tage stafetten op, hvor Kom Sammen i Løjt var nødt til at slippe. De har i hvert fald nu lidt økonomi til at gøre det. I vedtægterne for Kom Sammen i Løjt står der nemlig, at i tilfælde af, at foreningen opløses, skal formuen fordeles til andre kulturelle formål i byen.

Kun én ville være med Ud over to bestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg, var der kun en enkelt, der var villig til at stille op til bestyrelsen i Kom Sammen i Løjt, der ellers har masser af opbakning med omkring 300 medlemmer.

Foreningen, der blev oprettet tilbage i 1982, har blandt andet stået bag Løjt Revyen, amatørteater for både børn og voksne, musikaftener og øl- og vinsmagninger.

Liv i forsamlingshuset - Den ekstraordinære generalforsamling gav bestyrelsen fuldmagt til at beslutte, hvad pengene skal gå til, og hovedparten af de omkring 75.000 kroner, vi har, kommer til at gå til forsamlingshuset, forklarer Nina Havelund. Den beslutningen er truffet, fordi forsamlingshuset jo kommer til at miste en klækkelig indtægt, når Kom Sammen i Løjt ikke længere holder arrangementer der. - Og der stod faktisk i foreningens gamle formålsparagraf fra 1980'erne, at den var oprettet for at holde liv i Løjt Forsamlingshus. Så det er et helt naturligt valg, siger Nina Havelund.

Arrangement på vej Fra Løjt Forsamlingshus kan næstformand Eigil List fortælle, at selv om der som i alle andre sønderjyske forsamlingshuse er huller nok at lukke, så bliver pengene fra Kom Sammen i Løjt i første omgang lagt til side. - Nu var det jo en kulturel forening, så det kan sagtens være, vi beslutter, de skal øremærkes et bestemt formål, siger næstformanden, der bestemt ikke vil afvise, at huset selv vil samle nogle af aktiviteterne i den nu lukkede Kom Sammen i Løjt op. - Vi har allerede et større arrangement i støbeskeen, men vi kan ikke fortælle mere før i slutningen af april, lyder det hemmelighedsfuldt fra Eigil List. Hvor mange flere arrangementer, forsamlingshuset fremover selv kommer til at stå bag, kan han dog ikke sige noget sikkert om: - Det kræver en del at drive et forsamlingshus. Det er kræfter, vi har i bestyrelsen, men skal vi til at tage flere opgaver ind, er vi nødt til at have nogle flere til at hjælpe til.