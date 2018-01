Lukker venteværelse af frygt for drengegrupper

Driftschefen for busselskabet Umove frygter for buschaufførernes ve og vel efter flere voldsomme episoder.

Det har mundet ud i, at venteværelset lukker tidligere, end man egentlig ønsker.

Politiet, busstationens personale, bygningens administrator og kommunen har allerede haft et møde, hvor der blev diskuteret forskellige muligheder, som måske kunne sætte en stopper for den vold og hærværk, som plager busstationen, og som to drengegrupper står bag.

- Jeg er nervøs på buschaufførernes vegne, og de er især utrygge, når de skal køre om aftenen, siger Carsten Zickert, der er driftschef for Umove, som står for busdriten i Aabenraa Kommune.

Det var blot en af mange episoder, der de sidste mange måneder har gjort busstationen til et utrygt sted at være.

Aabenraa: Onsdag eftermiddag på Aabenraa Busstation nægtede en ung mand fra lokalområdet at købe en busbillet, og han blev derfor afvist af chaufføren. Det fik den konsekvens, at den unge mand smadrede en rude i bussen med en sodavandsflaske.

Carsten Zickert, driftschef for busselskabet Umove

I slutningen af september sidste år slog en 16-årig ung mand en buschauffør tre gange og spyttede på ham.I efterårsferien sidste år blev handicaptoilettet på busstationen smadret til ukendelighed. I onsdags smadrede en ung mand en rude i en bus med en flaske. Derudover oplever personalet på busstationen ofte, at ting er smadret, når de møder på arbejde.

Går på kompromis

- Vi har givet Umove en særtilladelse til at lukke dørene til venteværelset, når det administrative personale går hjem. Normalt vil der være åbent, indtil den sidste bus er kørt. Den service har vi måttet gå på kompromis med, og det er selvfølgelig irriterende, siger Keld Rysgaard, der er teamleder for trafik og anlæg i Aabenraa Kommune.

Carsten Zickert beklager også, at det har været nødvendigt for en periode at lukke venteværelset tidligere, men det sker af hensyn til chaufførerne.

- Det er trist, at vi har måttet lukke venteværelset, fordi to drengegrupper ikke kan opføre sig ordentligt, siger han.

- Venteværelset er en varmestue, og når det er lukket, er de unge der ikke. Det går selvfølgelig ud over de borgere, der bruger venteværelset til det, et venteværelse skal bruges til, fortsætter han.

Foruden begrænsede åbningstider for venteværelset på Aabenraa Busstation har man også sat ind over for de unge grupper på en anden måde.

- Politiet har lavet zoneforbud for nogle af de unge mennesker, men jeg har selvfølgelig hørt, at der stadig er ballade dernede, siger Keld Rysgaard.