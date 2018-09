Louise ville mere end bare udlevere briller

Louise Wollgrath Hansen arbejdede som optometrist i mange år, før hun fandt ud af, at børn ofte har brug for mere end briller. I dag er hun motorikvejleder og indehaver af synogsanser.dk

Vollerup: Louise Wollrath Hansen er autoriseret optometrist og hun har arbejdet hos en stribe optikere i Danmark. Tre år i Norge blev det også til, før hun i 2003 vendte tilbage til Danmark og et arbejde hos Nyt Syn i Nordborg. På det tidspunkt havde den i dag 43-årige sønderjyde dog fået lyst til noget mere. Hun så, at der var børn, som havde brug for mere end bare at få et par briller udleveret. Derfor tog hun løbende en uddannelse som motorikvejleder. Hun åbnede klinikken synogsanser.dk i Vollerup for 12 år siden samtidig med, at hun passede sit arbejde i Nordborg. Men der var så meget at lave i Vollerup, at hun valgte at koncentrere sig om synogsanser.dk, der i dag har til huse på adressen Huholt 14b. Louise Wollrath Hansen arbejder stadig som vikar hos butikker i Danmark og Norge. Det gør hun først og fremmest for at holde sig up to date med, hvad der sker i branchen. Op til 30 procent Ifølge Louise Wollrath Hansen har mellem 10 og 30 procent af danske børn brug for synstræning. Børnene har vanskeligt ved at huske, hvad de lige har læst, de har balanceproblemer og de bliver trætte efter kort tids læsning. - Tit tror man bare i skolen at de er ordblinde, og i stedet for hjælp får de en IT-rygsæk, siger Louise Wollrath Hansen.

De bliver jo disse her irriterende unger, som hele tiden af læreren får at vide, at de skal tage sig sammen. Men der er jo ikke noget at sige til, at børnene mister koncentrationen, hvis bogstaverne på deres papir bevæger sig, hvis de ser to af alting og hvis de bliver trætte efter kort tids læsning. Louise W. Hansen

Det er ikke nok bare at give børnene briller, siger Louise W. Hansen. Foto: Jens Eilertsen

Stor glæde Hun er slet ikke i tvivl om, at rigtigt mange børn kan få glæde af synstræning - en træning, der giver koordination af øjenmusklerne. Besøget i Vollerup indledes med 90 minutters synsundersøgelse, og hvis det viser sig, at barnet har brug for samsynstræning, trænes der øvelser, der bedrer kroppens koordination og motorik og giver barnet bedre balance. Øvelserne kan være koldbøtter og arbejde med bogstaver, mens man er i en slynge. Det har alt sammen til formål at få kroppen og øjnene til at arbejde sammen. - Hvis kroppen var et træ og øjnene de yderste sarte blade, ville det være vigtigt at pleje rødderne og barken, så næringen kan nå ud i de yderste blade. Derfor arbejder jeg med hele kroppen, så synet til sidst bliver optimeret, siger Louise Wollrath Hansen.

Forfærdeligt Hun synes, at det er forfærdeligt, at mange børn i skolen mister lysten til at følge med, fordi de har brug for synstræning. - De bliver jo disse her irriterende unger, som hele tiden af læreren får at vide, at de skal tage sig sammen. Men der er jo ikke noget at sige til, at børnene mister koncentrationen, hvis bogstaverne på deres papir bevæger sig, hvis de ser to af alting og hvis de bliver trætte efter kort tids læsning, siger Louise Wollrath Hansen.