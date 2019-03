Lose om ny ambulancestation: Ventetid er for lang

Det tager for lang tid for ambulancer at nå frem til Padborg-Kruså-området, mener regionsrådsformand Stephanie Lose (V). Derfor etableres der en ny ambulancestation. Beredskabet forbedres samtidig i Tinglev.

- Ambulance Syd er i gang med at finde en god lokation. Det er meget forskelligt, hvordan man har kunnet finde et godt match andre steder, forklarer Stephanie Lose.

Dansk-tysk samarbejde fortsætter

I grænselandet kan man i dag blive hentet af en ambulance fra Flensborg, og det vil man stadig kunne, selvom der etableres en ny station på den danske side af grænsen. Også selvom politikerne erkender, der må "forventes et mindre antal kørsler med placering af et grænsenært beredskab i Padborg-Kruså-området".

- Vi har samtidig tilkendegivet, at vi er villige til at medfinansiere, hvis det er det, der skal til for at få it-systemerne til at spille bedre sammen på tværs af grænsen. Det handler bestemt ikke om, at vi ikke ønsker samarbejdet, understreger regionsrådsformand Stephanie Lose.

- Vi har bare kunnet se, at selvom vi har brugt de tyske ambulancer, er der relativt mange udrykninger tæt på grænsen i Padborg-Kruså-området, hvor der går for lang tid, inden ambulancen når frem. Derfor har vi brug for at opruste i det område, siger hun.

Der er tale om en mindre rokade. Den "nye" ambulance kommer fra Tinglev, som til gengæld får en splinterny døgnbemandet akutbil.

- Samlet set er det et ekstra beredskab i kommunen. En akutbil er jo bemandet med en paramediciner, som er den højeste uddannelse, en ambulanceredder kan have, forklarer Stephanie Lose.