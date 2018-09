Lokalråd på vej i Ensted Sogn

Mandag aften holder socialdemokraterne i Ensted Sogn for 26. gang borgermøde i Stubbæk Forsamlingshus. Et af målene med mødet er at få oprettet et lokalråd.

Stubbæk: De har det i næsten hver en by i kommunen, og nu får de det også i Stubbæk. Mandag aften lægger arrangørerne op til, at der nedsættes et lokalråd, når der er borgermøde i Stubbæk Forsamlingshus mandag aften.

Det er Socialdemokratiets lokalafdeling i Stubbæk, der traditionen tro afvikler borgermødet, hvor stort og småt fra hele Ensted Sogn tages op til diskussion.

Denne gang kommer Inga Sommerlund fra Øster Løgum Sogns lokalråd på besøg for at fortælle om erfaringerne med et lokalråd og kommer med oplæg til at at få oprettet et lignende råd i Ensted Sogn, hvor Stubbæk er hovedbyen.

- Et lokalråd kan få kommunen til at lave en udviklingsplan for Stubbæk, mener Else Gehrke Hansen, der er formand for partiforeningen.

- Borgerne i Ensted har altid været aktive og sat aktiviteter i gang. Lige nu er det udbygningen af Enstedhallen, tilføjer hun.