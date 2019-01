Lokalhistorie hitter: Der var rift om pladserne i Borgerhuset

De kunne fejre, at det nu er 40 år siden en flok borgere i den gamle Rødekro Kommune fik den gode idé at stifte en lokalhistorisk forening.

Lokalhistorisk Forening i Rødekro nøjes ikke med at samle på gamle ting. Foreningen har også mange foredrag og udflugter på programmet.Den 27. februar, er der for eksempel lejlighed til at høre museumsinspektør Per Ethelberg fortælle om udgravningerne ved Kassø. Det sker i forbindelse med foreningens generalforsamling.

Egne lokaler

Lokalhistorisk Forening i Rødekro har siden år 2000 haft egne lokaler i forbindelse med Borgerhuset, og det giver mulighed for at opbevare gamle billeder, breve og dokumenter. Og så er der tilmed lidt plads til enkelte kuriøse ting og sager, der gennem tiderne er fundet i Rødekro-området.

Her er for eksempel en stump af det gamle Bismarcktårn på Knivsbjerg, som modstandsbevægelsen sprængte i stykker i august 1945.

Her er også en kanonkugle, der formentlig stammer fra krigene fra 1848 til 1864. Den ene del af kuglen blev fundet for mange år siden, mens den anden dukkede op i forbindelse med motorvejsbyggeriet i 70'erne. De to findere opdagede ved et tilfælde, at deres to halve kanonkugler passede sammen.

Lokalhistorisk Forening råder også over en imponerede samling af flinte-redskaber fra oldtiden. De mange sager er samlet på egnen af afdøde Senius Tidemann og udstillet i selve borgerhuset, hvor alle husets gæster kan få glæde af dem.

Lokalhistorisk Forening ville gerne have mere plads til arkivalierne og de gamle ting, og bestyrelsen drømmer om at kunne få lov til at bygge ud. Foreløbig har lokalhistorikerne fået råderet over et lokale i Rødekrohallen.