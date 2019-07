Lokale madelskere slår et slag for lækre fødevarer

Aabenraa: Lokale fødevareproducenter fremstiller hver dag lækre sager til spisebordet, og det skal fremhæves endnu mere end i dag.

Derfor er Business Aabenraa og fem specialbutikker gået sammen om et nyt initiativ: En gavekurv, som alle fødevareproducenter har mulighed for at forsyne med deres gode produkter.

En arbejdsgruppe inviterer til præsentationsmøde den 22. august. Her kan alle interesserede producenter møde op på EUC Syd i Aabenraa og høre om planerne samt bidrage med deres idéer.

Kunsten bliver at få sammensat en gavekurv en rigtig sammensætning af fødevarer. Både store virksomheder ud i fødevarebranchen og små firmaer kan være med, hvis de blot har adresse i Aabenraa Kommune eller har en særlig tilknytning til kommunen. Varerne i gavekurven vil herefter blive solgt i de butikker og firmaer, som leverer til det gode formål.

Ud over at give producenterne en ny indtjeningskilde er et af formålene også at sætte fokus på de mange fødevarer, som produceres lokalt.