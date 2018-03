Lokale folketingspolitikere enige: - Der skal kigges på regler for juletræer

Robert Sommerlund fra Hovslund har brug for politisk hjælp, hvis hans produktion af juletræer skal overleve. Politikere bakker ham op i, at de nuværende regler ikke giver mening.

Aabenraa: Robert Sommerlund må gerne så majs to meter fra de ni gravhøje, der ligger på hans 17 hektar jord. Men dyrke juletræer? Niks. Det betyder, at den tidligere landmand på Foldingbrovej lige nordvest for Hovslund vil være tvunget til at lukke sin årlige produktion af 8500 juletræer, når det sidste af de træer, han allerede har plantet, er fældet. Det forstår han ikke - og han er ikke den eneste. JydskeVestkysten fortalte onsdag, at LandboSyd er på vej med en henvendelse til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Dansk Folkepartis Pia Adelsteen, der er formand for Folketingets miljø- og fødevareudvalg, er også på banen. Hun har i længere tid forsøgt at få ændret paragraf 18 i naturbeskyttelsesloven, der kræver 100 meters afstand fra gravhøje til juletræer, mens der kun er et krav på to meter til landbrugsafgrøder, eller hvis man lader sin grund vokse vildt.

Sagen kort Robert Sommerlund har dyrket juletræer siden 2009. Da han plantede sine 17 hektar til, var han ikke klar over, at der gjaldt andre afstandskrav for juletræer end for landbrugsafgrøder, så derfor holdt han kun en afstand på to meter til sine ni gravhøje og ikke som krævet 100 meter.



Det opdagede Slots- og Kulturarvsstyrelsen i 2016 via satellitfotos. I andre tilfælde er producenter af juletræer blevet tvunget til at rydde området, men en misforståelse i sagsbehandlingen gav Robert Sommerlund dispensation til at dyrke de juletræer færdige, som han allerede havde plantet.



Når de sidste er fældet, vil der kun være 2,2 hektar tilbage, som han lovligt kan plante til.

Fra 100 til 10 meter? Nu får Robert Sommerlund så også opbakning fra to lokale politikere på Christiansborg. Tidligere minister Hans Christian Schmidt fra Vojens, der også sidder i miljø- og fødevareudvalget, mødes hver onsdag med partifællen Esben Lunde Larsen, og han vil bringe sagen op på det førstkommende møde. - Det gælder om at finde en fornuftig løsning, som også virker på den lange bane. Så jeg håber da, der kan findes politisk flertal for, at vi giver den paragraf et moderne serviceeftersyn, siger Hans Christian Schmidt, der mener, det blandt andet bør diskuteres, om juletræsproduktion virkelig hører under skovdrift, som det er tilfældet i dag, eller om ikke det er landbrugsdrift. - Og er 100 meter ikke meget langt? Måske kunne det være 10 meter i stedet for, er et andet spørgsmål, Hans Christian Schmidt mener, det vil være relevant at tage op.

Sund fornuft Også Socialdemokratiets Jesper Petersen fra Haderslev sidder i udvalget, og han forstår godt den sønderjyske juletræsproducents undren. - Jeg ser frem til at høre ministerens svar på den henvendelse, han får nu. Vi skal passe på de danske fortidsminder, og det er fornuftigt, der er nogle regler for det. Men at det gør en stor forskel, om det er majs eller juletræer, der i samme afstand fra en gravhøj når op i en vis højde, det er svært at forstå, synes også Jesper Petersen. Han foreslår, at man - hvis regeringen ikke vil lave en egentlig lovændring - kunne lade kommunerne og Slots- og Kulturarvsstyrelsen "udøve en sund fornuft med blik for de lokale forhold". Som loven håndhæves i dag, gives der ikke dispensation, når det kommer til dyrkning af juletræer inden for 100 meter-zonen.