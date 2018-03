Lokal sprinter går glip af semifinale ved indendørs-VM

Birmingham. Dansk atletiks deltagelse ved indendørs-VM i Birmingham varede mindre end otte sekunder.

Som ventet lykkedes det nemlig ikke den eneste danske deltager ved mesterskaberne, sprinteren Mathilde Kramer fra Løjt, at komme videre fra indledende runde i 60 meter løb. Kramer løb de 60 meter på 7,43 sekunder. Det rakte til en syvendeplads i heatet, hvor de tre bedste gik videre til semifinalen. Derudover blev der uddelt billet til semifinalerne til de seks hurtigste løbere, der ikke havde kvalificeret sig gennem heatplaceringen, men heller ikke her kunne sønderjyden klemme sig ind. Hun kan dog glæde sig over, at tiden forbedrer hendes personlige rekord med en hundreddel af et sekund. Mathilde Kramer er med ved VM på et wildcard, efter at den eneste VM-kvalificerede dansker, Benjamin Lobo Vedel, måtte melde afbud. /ritzau/