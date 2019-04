Lokal hjerteforening jubler over opbakning

Aabenraa: På søndag holder Hjerteforeningen sin årlige landsindsamling. Eller rettere: I år er det en uddeling.

Alle pengene går nemlig til lokale hjertestartere, og i Aabenraa Kommune kan Torben Møller, der er lokalforeningens hovedkoordinator for indsamlingen, glæde sig over, at der allerede er 163 tilmeldte indsamlere. I fjor, hvor det var en almindelig indsamling, var der 130.

- Det betyder helt sikkert noget, at man i år kan få en hjertestarter, siger han og fortæller, at med de tilmeldinger, der hidtil er kommet ind, vil der være i hvert fald ti nye hjertestartere på vej til kommunen. Blandt andet har Kliplev samlet de 15 indsamlere, der er kravet for at blive belønnet med en hjertestarter placeret efter eget valg - i dette tilfælde ved byens brugs.