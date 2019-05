Nu har den 50-årige forretningsmand fra Aabenraa så også sagt ja til at være med til at forsøge at give SønderjyskE's håndboldkvinder det løft, der skal til for - efter endnu et mislykkes forsøg - at skifte 1. division ud med en plads i ligaen. Sammen med Kreditbankens produkt- og marketingschef, Tom Lauritzen, er Frank Waller med i den nye bestyrelse, der første gang træder sammen her 23. maj.

For få uger siden kom det frem, at den tidligere medejer af Hjem-IS var blevet økonomidirektør for den lokale ur- og smykkesucces Bering Time.

Aabenraa: Frank Waller har bevist, at han er god til at sælge is.

- Det har jeg ikke prøvet før, så det bliver spændende. Jeg regner med, at jeg kan bidrage med noget overordnet strategiarbejde og komme med input til markedsføring, siger han om sin nye rolle, som han ikke skulle bruge ret lang betænkningstid for at sige ja til.

- Jeg har altid elsket sport, og jeg er tit ude at se håndbold. Jeg synes, man skal bakke op, når der er sport på højt niveau i Aabenraa. Det gælder også badminton og volleyball, siger den lokale forretningsmand, der glæder sig til at komme ind og se, hvordan arbejdet er i kulissen i sportens verden.

To pladser var ledige

Formanden for SønderjyskE Damehåndbold, Hans Henrik Damgaard, har også høje forventninger til sine to nye medspillere i bestyrelsen.

- Jeg er glad og stolt over, at det er lykkedes at få dem med. Det er godt at få friske øjne og ny energi ind. Selv om jeg ikke har nogen planer om selv at gå fra endnu, skal fremtiden også afsikres, og det er vigtigt, at vi får nogle med med et vist netværk, forklarer Hans Henrik Damgaard.

SønderjyskE Damehåndbold har i lang tid haft en plads i bestyrelsen stående åben, men den anden plads blev ledig, da det mangeårige medlem Per Hussmann fratrådte i midten af november i fjor.

Ud over formanden og de to nye medlemmer består damehåndbold-bestyrelsen af SønderjyskE-direktør Klaus Rasmussen, Erik Juhl Skov, Sandra Schultz og suppleanterne Per Skovgaard Nyemann-Nielsen og Claus Guldager.