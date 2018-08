Lokal bygherre bygger stort i Aabenraa

Inden længe bliver der taget første spadestik til 20 nye rækkehuse og et stort fælleshus ved Skovparken i Aabenraa. Lejeboligerne, der forventes at være klar til indflytning næste sommer, henvender sig primært til seniorer.

Aabenraa: Til næste sommer står nye rækkehuse klar til indflytning i Aabenraa.

Det er i hvert fald planerne hos Horup Bolig, som er klar med det store projekt på den anden side af Mølleåen over for de nuværende lejligheder i Skovparken. I løbet af august er der blevet ryddet op på grunden, og den gamle ESS-bygning er fjernet.

- Så vi er sådan set ved at være klar til at gå i gang. De eksisterende bygninger er pillet ned, og der er ved at blive ryddet helt op. Så nu er vi klar til at bygge, siger Per Horup, direktør i Horup Bolig, som også kan fortælle, at byggeriet holder sig inden for den nuværende lokalplan, og at byggetilladelsen er på plads.

Projektet omfatter i alt 20 rækkehuse på hver 110 kvadratmeter med to soveværelser og en stor stue. Derudover bliver husene udstyret med en carport og et udhus samt en stor terrasse. Målgruppen er seniorer, der ønsker lidt mindre plads til sig selv og en mulighed for mere fællesskab med andre.

Rækkehusene kommer nemlig til at dele et stort fælleshus, som eksempelvis kan bruges til sangaftener, foredrag, kortspil og andre aktiviteter med de øvrige naboer i beboerforeningen. Fælleshuset kan også lejes til private aktiviteter, ligesom det har et gæsteværelse, som ligeledes kan lejes.