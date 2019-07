Loftet er 10.000 deltagere: Stafet-arrangør vil helst ikke splitte festen over to dage

I de store byer foregår DHL-Stafetten over flere dage, men det er ikke Per Hussmanns ønske, at det skal ske i Sønderjylland. Han vil hellere sætte et loft på antallet af deltagere.

Aabenraa: I København foregår DHL-Stafetten over fem dage, og i Aarhus, Odense og Aalborg sker det over tre dage. Sønderjylland er det eneste sted af de fem stafetter, som kun foregår én dag, men hvis det står til arrangøren Per Hussmann fra Sport Event Syd, så bliver det ved med at være sådan.

- Jeg synes, det ville være ærgerligt at dele løbet over i to. Hernede tager man afsted for at møde andre, er hans begrundelse.

Per Hussmann vil derfor hellere sætte et loft på antallet af deltagere, og hvis hans ønske bliver opfyldt, når det lokale firmaløb allerede næste år loftet.

- Det er bedre at sætte et loft på antal deltagere end at splitte løbet op over to dage. Loftet ligger ved cirka 10.000 deltagere, og det er mit ønske, at det sker i 2020. Det bliver spændende, om vi når det mål, men vi gør, hvad vi kan for at udbygge løbet og markedsføre det over for virksomheder. Vi mangler at få de små og mellemstore virksomheder ud af busken, for man kan sagtens være med uden at gå eller løbe, og man behøver heller ikke kunne stille et hold. Man kan eventuelt gå sammen med andre virksomheder. Business Aabenraa laver hold på kryds og tværs, og det giver faktisk et større netværk, fortæller Per Hussmann.