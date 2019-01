For at komme butikstyverier til livs har Løvbjerg hyret en detektiv, og der er naturligvis også videoovervågning i supermarkedet. Af de seks anmeldte tyverier siden i lørdags opdagede butiksdetektiven tre af dem, mens to af dem blev anmeldt på baggrund af videoovervågning.

- Butikstyverier er mildt sagt et kæmpe problem. Siden lørdag har jeg anmeldt seks butikstyverier, og det er mere end normalt, siger Peter Jensen, der er købmand i Løvbjerg.

Aabenraa: Antallet af anmeldte butikstyverier i Aabenraa Kommune er steget markant det seneste år, og det ser ud til, at butikstyvene ikke har tænkt sig at sætte tempoet ned. Løvbjerg i Aabenraa er en af de butikker, der er hårdt ramt.

Tal fra Syd- og Sønderjyllands Politi viser, at antallet af anmeldte butikstyverier i Aabenraa Kommune er steget markant det seneste år.Fra 2014 til 2017 har tallet ligget på cirka 100 om året. I 2018 steg det til omkring 150. Det er en stigning på cirka 50 procent i forhold til 2017, hvor det præcise tal var 96.

Føler sig magtesløs

Det værste butikstyveri hos Løvbjerg fandt sted i søndags, hvor der blev stjålet cremer for mellem 5.000 og 10.000 kroner.

- Den hændelse har vi på video, og det virker meget planlagt, siger Peter Jensen.

Det var et yngre par, der fyldte nogen tasker med cremer, men det var tilsyneladende ikke nok for dem.

- Pigen napper så lige to gaveartikler, inden hun går ud af butikken. Det er iskoldt, og der skal sælges rigtig mange varer for at indhente det tab, siger Peter Jensen.

Med både en butiksdetektiv og vidoeovervågning har købmanden i Løvbjerg svært ved at se, hvilke andre tiltag der skal til for at komme butikstyverierne til livs.

- Jeg ved ikke, hvad jeg mere kan gøre. Jeg føler mig magtesløs, siger Peter Jensen, der dog er godt tilfreds med den måde, politiet håndterer anmeldelserne på.

- Jeg føler, at politiet tager sagerne meget seriøst, og vi anmelder da også alle butikstyverier, siger han.

Det er ikke kun Løvbjerg, der døjer med tyverier fra hylderne. I Føtex i Aabenraa er det også et problem.

- Butikstyverier er et stigende problem. I Føtex anmelder vi også alle tyverier, og vi har et godt forhold til politiet, siger Bo Wagner, der er varehuschef i Føtex i Aabenraa.