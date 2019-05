Løsning uden problem: DF-viceborgmester vil mærke halalmad

AABENRAA: Når byrådet i Aabenraa træder sammen onsdag eftermiddag, skal de folkevalgte blandt andet tage stilling til et forslag om mærkning af halalslagtet kød i kommunens institutioner.

Det er Ejler Schütt, der stiller forslaget på vegne af Dansk Folkeparti, fordi han mener, at borgerne skal have mulighed for at fravælge halalslagtet kød.

Noget kunne dog tyde på, at DF hermed løber en åben dør ind: Hos Mad og Måltider, der producerer mad til plejecentre og hjemmeboende ældre, køber man aldrig halalslagtet kød, og der laves ikke måltider med halalslagtede ingredienser.

- Vi har aldrig oplevet, at brugerne har efterspurgt halalslagtede retter, fortæller Randi Mortensen, der er leder af Mad og Måltider.

I kommunens daginstitutioner er halalkød heller ikke noget, der indkøbes.

- Halal eller ej er slet ikke noget, vi diskuterer. Til daglig har børnene deres egen madpakke med. Vi har engang imellem fælles arrangementer, og her lader vi ikke være med at servere grisekød. Vi tilbyder bare et alternativ, fortæller Vivi Sprenger, der er leder af daginstitutionen Spiretoppen på Høje Kolstrup.

- Når der for eksempel grilles om sommeren, så er der både almindelige pølser og kyllingepølser og alt kyllingekød herhjemme er halalslagtet.