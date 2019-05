Løkke-forslag får positiv modtagelse i grænsekommuner

Én imod. Én lunken. Venstre-borgmestre i grænsekommuner er knap så begejstrede for grænsekontrollen som partifællerne på Christiansborg, men de synes, forslaget om på sigt at droppe personkontrollen og i øget omfang anvende ny teknologi er positivt.

Kruså: Aabenraa-borgmester Thomas Andresen (V) har ikke lagt skjul på, at han synes, den midlertidige grænsekontrol er overflødig. Hans kommune lægger jord til bemandede grænseovergange i Kruså, Padborg og Frøslev.

Statsministerens snak om permanent grænsekontrol huer ham ikke, men han er glad for den retning, der slåes an. At der, efterhånden som de teknologiske muligheder forbedres, gøres op med den stikprøvevise personkontrol, vi kender i dag.

- Jeg er glad for erkendelsen af, at det her med at stå ved en bom ikke giver noget, og så er jeg glad for, at det intelligente politiarbejde skal udvides for at få fat i nogle af de kriminelle elementer, samtidig med at den almindelige borger kan komme så smidigt over grænsen som overhovedet muligt, forklarede Thomas Andresen ved Kruså-grænsen, da Lars Løkke Rasmussen havde fremlagt Venstres udspil.

- Jeg er stadig tilhænger af frie og åbne grænser, men det går i den rigtige retning, mente borgmesteren.