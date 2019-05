- Det er den slags, der gør, at det er dejligt at bo her i Løjt. Der er så stor en sammenhængskraft, sagde han.

Det takkede Mogens Ravn, formand for løbeklubben og medarrangør af Løjterlig Lørdag, for, da han officielt kunne åbne den nye plads.

Se bare den nye aktivitetsplads, som blev indviet under byens helt store festdag, Løjterlig Lørdag. Den store plads mellem idrætsanlægget og skolen, som består af en cykel- og skatebane, balanceredskaber, rutsjebane og små huse, er blevet til ved hjælp af et væld af bidragsydere og en hulens masse frivillige. Fællesrådet har knoklet i arbejdsgrupper, landmændene har stillet maskiner til rådighed, og skolebørnene har været med til at lægge faldgrus og plante træer.

Aabenraa: Der sker virkelig noget, når løjtingerne sætter sig for det.

Børnene stod i kø for at prøve kræfter med springredskaberne fra gymnastikforeningen. Foto: Timo Battefeld

- Vi kunne godt tænke os en 4 foot half pipe (en slags rampe formet som et halvt rør, som er gennemskåret på langs, red.), som vi kan bruge til at lave tricks på. Det og så metalramper, sagde Casper Brink, inden han susede videre på sit løbehjul.

Vennerne Casper Brink, Emil Wandahl og Jakob Jansen, som fornøjede sig med at køre på løbehjul rundt på banen, havde deres eget forslag til, hvad de penge kunne gå til.

Han brugte lejligheden til at reklamere lidt for en ny pulje under Løjt Lands Fællesråd, som har 200.000 kroner at dele ud af til projekter, der kan udvikle Løjt. Jørgen Hoeck, som er med i den gruppe, som skal forvalte pengene, slæbte i den forbindelse på et skilt med teksten "200.000 kroner gives væk".

- Vi lavede et opslag på Facebook, og om aftenen havde vi otte nye hjælpere. Det er supergodt, og hvis man ikke har det, kan man ikke gennemføre sådan noget her, sagde Mogens Ravn.

Et eksempel på det var, da arrangørerne tidligere på ugen fandt ud af, at der manglede frivillige hænder til Løjterlig Lørdag på grund af nogle afbud.

Selvom det ikke var lige så varmt som sidste år, var det stadig varmt nok til en is. Foto: Timo Battefeld

Folk bakker op

Det var Jørgen Hoeck sådan set ikke afvisende over for, selvom han naturligvis ikke kunne love noget.

- Jeg synes, det er en udmærket idé. Mine børn er også meget glade for at skate, så jeg har sympati for det, sagde han.

Inde på festpladsen bag idrætshallen var der fuld gang i festlighederne. Børnene sprang rundt i de avancerede hoppeborge, voksne sad i det gode vejr og fik sig en øl og en grillpølse, og ved et lille indianertelt sad et hold forældre med deres små og lyttede til lejrbålsmusik.

Ved gymnastikforeningens springredskaber stod formand Jacob Todsen og holdt et vågent øje med de højtflyvende børn. Udover at tilbyde aktiviteter på pladsen var det også et lille mål at hverve nye medlemmer og - måske endnu vigtigere - nye frivillige.

- Det er den samme historie som mange andre foreninger, nemlig at vi mangler flere hænder. Så jeg håber da at få snakket med en masse forældre i dag, sagde gymnastikformanden med et smil.

Han mener, ligesom formanden for løbeklubben, at der er en særlig ånd i Løjt, der gør, at en dag som Løjterlig Lørdag kan lade sig gøre.

- Når man arrangerer noget, så bakker folk bare op, sagde Jacob Todsen.

Efter det obligatoriske Løjtløb blev festdagen sluttet af med fællesspisning om aftenen.