Løjt Kirkeby Skole har taget tigerspring mod toppen

På Løjt Kirkeby Skole kan skoleleder Merete Gissel og alle andre glæde sig over at toppe listen over, hvordan sidste års afgangselever har klaret sig ud fra, hvad man kunne forvente af dem. Arkivfoto

Efter at have ligget i den kedelige ende de seneste to år topper Løjt Kirkeby Skole nu listen over, hvordan kommunens folkeskoler klarer sig i forhold til, hvad man kunne forvente. Tinglev er dumpet i bund.

Aabenraa: Eleverne i 9. klasse på Løjt Kirkeby Skole scorede det højeste gennemsnit blandt kommunens ti folkeskoler, da de sidste sommer gik til eksamen. 7,4 lød karaktergennemsnittet i de bundne prøver. I den anden ende af skalaen lå Tinglev Skole med et gennemsnit på sølle 5,3. De tal afspejler sig tydeligt i Undervisningsministeriets årlige opgørelse over, hvordan eleverne har klaret sig i forhold til, hvad man kunne forvente ud fra deres sociale baggrund. Den såkaldte undervisningseffekt. Her er Løjt Kirkeby Skole årets topscorer i Aabenraa med et gennemsnit på 0,7 over, hvad elever andre steder i landet med samme baggrund har præsteret. Lidt af et spring fra året forinden, hvor skolen lå på minus 0,3. Det glæder naturligvis skoleleder Merete Gissel, selv om hun som udgangspunkt ikke lægger det store i tallene, da der er mange flere faktorer end elevernes baggrund, der spiller ind på præstationerne. - Tallene er jo meget afhængige af, hvad det er for en gruppe elever, vi har med at gøre på den enkelte årgang. Men det er da klart, at det betyder noget for selvforståelsen for skolen, underviserne, eleverne og forældrene. Men vil jo altid gerne ligge godt, så vi har da haft det træls med at ligge, hvor vi har gjort de seneste år, siger skolelederen.

Sådan har de klaret sig



Bylderup Skole 0,6 (0,8)



Høje Kolstrup Skole 0,4 (0,4)



Kongehøjskolen 0,2 (0,3)



Hærvejsskolen 0,2 (0,4)



Hjordkær Skole 0,1 (-0,2)



Lyreskovskolen 0,1 (0,1)



Stubbæk Skole 0 (0,4)



Felsted Centralskole -0,2 (-0,4)



Tinglev Skole -0,7 (0,5)



Statistisk usikkerhed betyder, at alle værdier fra 0,6 til -0,6 bliver betegnet "På niveau". 0,7 og derover bliver betegnet "Bedre end forventet", mens -0,7 og derunder er "Dårligere end forventet".



Man kan dykke ned i alle tallene på Undervisningsministeriets statistikportal:



På I tallet i parentes er undervisningseffekten i skoleåret 2016/17Løjt Kirkeby Skole 0,7 (-0,3)Bylderup Skole 0,6 (0,8)Høje Kolstrup Skole 0,4 (0,4)Kongehøjskolen 0,2 (0,3)Hærvejsskolen 0,2 (0,4)Hjordkær Skole 0,1 (-0,2)Lyreskovskolen 0,1 (0,1)Stubbæk Skole 0 (0,4)Felsted Centralskole -0,2 (-0,4)Tinglev Skole -0,7 (0,5)Statistisk usikkerhed betyder, at alle værdier fra 0,6 til -0,6 bliver betegnet "På niveau". 0,7 og derover bliver betegnet "Bedre end forventet", mens -0,7 og derunder er "Dårligere end forventet".Man kan dykke ned i alle tallene på Undervisningsministeriets statistikportal: www.uddannelsesstatistik.dk På www.jv.dk kan man læse, hvordan ikke bare kommunens folkeskoler, men også fri- og efterskoler har klaret sig.

Et ordentligt fald Det kan Morten Heilmann Sørensen snakke med om. - Hold da kæft, var hans første reaktion, da den konstituerede skoleleder hørte, at Tinglev Skole var dumpet fra sidste års flotte 125. plads på landsplan ned på 1346. pladsen blandt landets i alt 1419 folke-, fri- og efterskoler. Fra et plus på 0,5 til et minus på 0,7 - og dermed den folkeskole, der har klaret sig dårligst i kommunen. - Jeg har det overordnet ligesom Merete Gissel, at det er bare et tal. Men når det er sagt, så er springet voldsomt - især taget i betragtning af alt det, der er sat i gang her, siger Morten Heilmann Sørensen, der først overtog ansvaret for Tinglev Skole ved årsskiftet.

Det vil gå bedre Tallene kommer - sammen med alt andet - til at indgå i vurderingen af, om resurserne bruges rigtigt. - Der bliver gjort rigtigt mange ting, men kommer de også eleverne til gode? Der er jo blandt andet investeret i iPads til alle, men får vi nok ud af det? er nogle af de spørgsmål, Morten Heilmann Sørensen i øjeblikket stiller sig selv. Når det er sagt, så er han dog ikke i tvivl om, at sommerens eksamener vil gå bedre end sidste sommers. - Jeg har høje forventninger til de elever, vi har nu. Mange af dem yder et enormt stykke arbejde, og det har selvfølgelig også noget med den enkelte årgang at gøre, hvordan det går, siger skolelederen.