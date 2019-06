Løbsarrangør efter tilsagn fra kronprinsen: Jeg blev lige så glad som løberne

Det var under Royal Side Run foran det gamle rådhus, at kronprins Frederik afslørede på tv, at Sønderjylland får sit eget Royal Run i 2020. Foto: Søren Gylling

Lige nu står det kun fast, at Kronprinsens Royal Run finder sted i Sønderjylland i 2020. Endnu er det nemlig ikke afgjort, i hvilken by arrangementet skal finde sted. Men det bliver formentlig en købstad, vurderer Per Hussmann fra Sport Event Syd, der samarbejder med kongehuset, Dansk Atletik Forbund, Bevæg dig for Livet og TV 2 om Royal Run.

Aabenraa: Så meget er sikkert: Royal Run bliver afviklet i Sønderjylland i 100 året for Genforeningen i 2020. Resten, det vil sige de nærmere detaljer om hvor og hvordan, vil de næste mange måneder være et spørgsmål om planlægning. - Det er lidt kedeligt lige nu. Det vil først vise sig i den nærmeste fremtid, i hvilken by Royal Run skal finde sted, fortæller Per Hussmann fra Sport Event Syd. Sport Event Syd er blot én af fire parter, der nu skal gå i gang med at arrangere den store løbebegivenhed 2. pinsedag næste år. - Det er ikke entydigt, hvem der bestemmer, hvor Royal Run skal finde sted i 2020. Det er en dialog, der foregår mellem de involverede parter. Det er blandt andet Dansk Atletik Forbund, Bevæg dig for Livet, kongehuset og TV 2 - plus Sport Event som den udførende part. Og vi bliver da hørt, lyder det fra Per Hussmann, der nu skal mobilisere mange frivillige frem til 2020.

Større end DHL - Royal Run 2020 bliver stort - og det involverer mange mennesker. Begivenheden er meget større - og meget mere end for eksempel DHL-stafetten. Så der ligger endda nogle årsværk i forberedelserne. Han blev klar over, at løbet kom til Sønderjylland i det øjeblik, kronprins Frederik annoncerede det på TV 2. - Jeg havde jo lyden fra TV 2 i øret, så jeg blev naturligvis lige så overrasket og glad som resten af de par hundrede løbere, der var med i Royal Side Run foran det gamle rådhus i mandags (2. pinsedag; red.), fortæller Per Hussmann. Men om det bliver i én af de tre byer Haderslev, Aabenraa eller Sønderborg er endnu ikke afklaret. - I princippet ikke. Det var bare tre byer, der blev nævnt i flæng. Det eneste, der er sikkert lige nu, er at det bliver Sønderjylland. Der er ingen, der siger at det nødvendigvis skal være én af de tre byer. Lige nu er det så åbent, at man bare siger Sønderjylland. Men det bliver én af købstæderne, vurderer Per Hussmann.

Flere kriterier for placering Det skyldes flere årsager, erkender han, men mest sker det af praktiske hensyn. - Det historiske får naturligvis en betydning, men det er et spørgsmål om "mange bække små", der får indflydelse på afgørelsen. Han ved godt, at der er mange spændende elementer i denne sag, som kunne være interessante at vide. - Men lige nu er der bare desværre ikke andet at sige end, at det er officielt, at det bliver Sønderjylland. Så må det vise sig i den nærmeste fremtid, hvor det bliver henne. Nyheden er, at begivenheden er kommet til landsdelen - og det er vi glade for - alle os, der arbejder med det. Jeg kan i hvert fald for Sport Event Syds vedkommende sige, at vi klarer opgaven dér, hvor den skal løses, siger Per Hussmann.