Local Fitness åbner endnu et center i Aabenraa

Aabenraa: De har allerede et center på Petersborg, men til september åbner fitnesskæden Local Fitness endnu et center i Aabenraa. Denne gang i SportsCentrum, hvor der før har været fitnesscenter, og det ville ejer af SportsCentrum, Kristian Skjoldager, gerne have igen.

- Vi blev spurgt, om vi kunne lave noget fitness, og da vi havde nogle maskiner i overskud, var der mulighed for at åbne et center mere i byen. Her kan vi tilbyde nogle andre ting end i centret på Petersborg, så vi tænkte "lad os prøve det", forklarer kædechef i Local Fitness, Cliff Nyborg.

De ting er blandt andet omklædning og bad, som der ikke findes i centret på Petersborg. Der er der heller ingen holdtræning (ud over spinning), men det kommer der også i det nye center.

- Det er noget af det, som folk har efterspurgt, og da vi nu fik muligheden, tænkte vi, at vi skulle prøve det. Her bliver der fokus på personlig træning og holdtræning, og der er også planer om børnehold. Det er også et godt center for pensionister for det er ikke så stort og så intimiderende, og så er det lyst og venligt, fortæller Cliff Nyborg.

Han forventer også, at der vil være en synergieffekt ved at ligge i SportsCentrum, hvor der kommer mange forskellige mennesker.

- Her kan børnene tumle i legelandet, mens mor træner, siger Cliff Nyborg.

Centret i SportsCentrum er det 11. i rækken Local Fitness-centre.