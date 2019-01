Livemusik giver underskud i Aabenraa

AABENRAA: Gazzværket i Aabenraa kom mindre godt ud af det seneste regnskabsår. Der er røde tal og underskuddet beløber sig helt nøjagtigt til 461.125 kroner.

Indehaver Hans Eduard - kaldet Hasse - er dog fortrøstningsfuld.

- Vi fortsætter forretningen, men det er en kendsgerning, at der er et stort underskud på livekoncerterne, fastslår han.

- Hvad vi ellers har af natklub og udlejning til større arrangementer kører til gengæld fint.

Hasse håber, at der snart for alvor kommer gang i det planlagte samarbejde mellem spillestederne i hele kommunen, der skal give mulighed for at styrke livemusikken.

- Det skal gøres på en anden måde. Vi kan ikke blive ved med selv at stå for livekoncerterne, understreger han.

Aabenraa Kommune har sat knap seks millioner kroner af over de næste fire år til en styrkelse af musiklivet. Heraf er de to millioner til rådighed i 2019.

Foruden Gazzværket er blandt andet NygadeHuset, Damms Gård og Ensted Folk og Jazzforening med i samarbejdet.