Live på jv.dk: Du kan følge SønderjyskE-piger i oprykningsslag kl. 19

AABENRAA: De drømte om Ligaen, de havde ambitioner og håb om at kunne blive blandt de to hold, der ville rykke direkte op i landets bedste håndboldrække, Ligaen. Men sådan skulle det ikke gå.

SønderjyskE's håndboldkvinder sluttede på en noget skuffende tredjeplads i 1. division, hvilket udløste kvalifikationskampe, men forventningerne til de opgør mod Ligaens bundprop, Ajax, var på forhånd ikke store.

Sport er et arnested for overraskelser, og lørdag vandt SønderjyskE stik imod alles forventninger den første af de tre mulige kvalifikationskampe mod Ajax. 23-21 blev det til sønderjyderne, og det betyder, at de lyseblå med blot uafgjort i aftenens hjemmekamp indløser billetterne til Ligaen. Taber SønderjyskE, skal de to hold ud i tredje opgør på lørdag - i København.

