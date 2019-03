Liv igen i gammel tankstation: Jan åbner cykelværksted over for Føtex

Fredag åbner 36-årige Jan Kolbeck Cykelservice Aabenraa i den tidligere tankstation over for Føtex. Han mener, at beliggenheden er perfekt til hans butik og værksted.

Aabenraa: Den har ligget og floreret i hans hoved i mange år, og på fredag den 29. marts bliver tanken til virkelighed.

Her åbner 36-årige Jan Kolbeck sit eget cykelværksted med tilhørende butik i hjertet af Aabenraa. Nærmere bestemt i den tidligere tankstation over for Føtex, som har stået tom i flere år - og formentlig ville have fortsat med at være tom, hvis ikke Jan selv havde henvendt sig til ejeren og spurgt, om han kunne leje lokalet.

- Den her beliggenhed er jo fantastisk - lige i hjertet i Aabenraa by og tæt på busstationen og med gode parkeringsmuligheder. Der er så meget liv her, og det er jo også det, cykling er - liv og motion, siger han.

Når Cykelservice Aabenraa åbner fredag bliver drømmen om eget værksted opfyldt, og Jan Kolbeck glæder sig til at stå der i sit åbne værksted midt i butikken og reparere cykler.

- Mit hjerte brænder for at reparere og hjælpe folk. Jeg har kørt i fem år som selvstændig, hvor jeg kørte ud og reparerede cykler og handicaphjælpemidler hjemme hos folk, og nu får jeg det her sted, hvor jeg kan skabe det værksted, jeg gerne vil. Tilbage til den gamle stil med hygge, afslappethed og god service, fortæller han.

Der vil også være salg af cykler og tilbehør i butikken, som ikke har åbent i weekenderne.

- Der skal også være plads til familien, og mine to børn vil da også være med her i butikken en gang imellem, fortæller han.

Der er åbent hus i det nye cykelværksted på åbningsdagen fredag den 29. marts.