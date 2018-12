Liv i tomme Mærsk-bygninger: Nu rykker Danfoss ind

Den tidligere containerfabrik i Tinglev får en ny lejer, efter Siemens tidligere på året forlod stedet. Danfoss rykker ind på knap halvdelen af de 22.500 ledige kvadratmeter.

Tinglev: Siemens-skiltet blev pillet ned for et par måneder siden. Nu er en anden af Danmarks store virksomheder klar til at sætte deres skilt op på facaden på Mærsks tidligere containerfabrik i Tinglev. Det er Danfoss, der har lejet sig ind på 11.000 af de 22.500 ledige kvadratmeter i de nordlige produktionshaller. - Vi har i knap ti år haft lager på Vestermarksvej i Kliplev, men der er ikke plads nok længere, forklarer Thomas Lyck, chef for Danfoss Distribution Services A/S, der har afdelinger i Rødekro, Gråsten, Vejle, Nordborg og snart Tinglev i stedet for Kliplev. Lageret i Tinglev skal fungere som råvarelager til Danfoss Drives' fabrik i Gråsten, der producerer frekvensomformere. - Vi har oplevet vækst i salget af frekvensomformere, og over de næste to år forventer vi yderligere vækst i mængden af råvarer, siger Thomas Lyck.

På jagt efter én lejer mere Det er Nybolig Erhverv Haderslev/Aabenraa, der har fået opgaven med at forsøge at leje de 22.500 kvadratmeter ud, som det københavnske ejendomsselskab Casa Nord købte, da Mærsk Container Industry i 2006 flyttede produktionen til Kina. De seneste ti år har Siemens haft servicelager på adressen.



Nybolig-ejer René Damkjær har haft flere forespørgsler på udlejning af 5000 m2 og opefter, men førsteprioritet er at finde én lejer til resten.



- Det burde være muligt, idet der ikke er mange store produktionslokaler/lagerlokaler i udbud i hele Sydjylland. Vi er optimistiske og tror på, der kommer en aftale på plads i første halvdel af 2019, siger han.

35-40 medarbejdere følger med Danfoss Drives har et mindre lager i Gråsten, men det er planen, at alt samles i Tinglev, hvor der er mere end dobbelt så meget plads at boltre sig på i forhold til i Kliplev. - Når man begynder på en helt ny lokation med masser af plads, giver det mulighed for at indrette tingene optimalt rent logistisk i forhold til, hvordan vi plukker og pakker varerne til fabrikken i Gråsten. I dag bruger vi unødvendig tid på at flytte rundt på tingene, fordi der er for lidt plads. Så medarbejderne glæder sig også til at komme til Tinglev, siger distributionschefen, der oplyser, at det er 35-40 medarbejdere, der fremover vil få deres daglige gang på Bjerndrupvej 51.

Alt nyt køres til Tingelv Lige nu er udlejeren, det københavnske ejendomsselskab Casa Nord, ved at renovere de to bygninger, ligesom der skal anlægges ramper, så lastbilerne kan læsse af og på. - Vi får overdraget bygningerne i begyndelsen af januar, og så er det meningen, at alle nye varer bliver kørt til Tinglev fra uge 8. I en periode vil vi benytte både Kliplev og Tinglev, men på et tidspunkt vil der være så få varer i Kliplev, at det ikke kan svare sig, og vi skal også være ude i Kliplev senest om seks måneder, siger Thomas Lyck, der er glad for, at det er lykkedes at finde en egnet lokation så forholdsvis tæt på Gråsten. - Der er ikke meget i den størrelse i det sønderjyske område, har sonderingerne vist.