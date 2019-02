Litteraturformidler: Noveller kan også læses af unge

Nogle noveller i voksenafdelingen kan også være relevante for unge. En godt bud vil ifølge Katja Norup Petersen være Caroline Albertine Minors novellesamling "Velsignelser". Den er egentlig skrevet til voksne, men Katja Norup Petersen mener, at samlingen er meget relevant for unge, da den handler om identitet.

Noveller vinder frem

I en langvarig periode har det med Katja Norup Petersens ord ikke været særligt fikst at læse noveller, der blev heller ikke udgivet voldsomt mange, og de er heller ikke blevet tilstrækkeligt brandet. Men noveller synes dog at gå mod bedre tider.

Katja Norup Petersen siger:

- Noveller oplever lige nu en fremgang, og det skyldes formentlig, at der bliver udgivet langt flere noveller, og at de har fået langt mere opmærksomhed hos anmelderne og vinder priser. Et andet bud kan være, at novellernes længde passer meget bedre til det moderne vestlige menneskes livsstil end den lange roman, der naturligvis kræver mere tid, siger Katja Norup Petersen.