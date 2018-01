Litauere fængslet for tyveri

RØDEKRO: En politipatrulje fattede natten til lørdag mistanke til en litauisk varevogn, der var ved at tanke på en rasteplads ved motorvejen ved Rødekro. Ved nærmere eftersyn indeholdt varevognen ud over fire litauere ti cykler og en del håndværktøj, der alt sammen kan spores tilbage til ejere i Kongeriget Danmark. To af litauerne er varetægtsfængslet og fremstillet i grundlovsforhør og varevogn plus indhold er beslaglagt af politiet. Tyvetogtet får sandsynligvis et retsligt efterspil.