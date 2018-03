Litauer stoppet i bil fyldt med elektronik: Det er købt på et loppemarked

Tysk politi mistænker en litauer for at have bilen fyldt med tyvekoster fra Danmark.

Flensborg: Natten til onsdag vurderede tysk politi, at der var noget mistænkeligt ved en litauisk bil, der holdt parkeret på en rasteplads på motorvejen tæt ved Flensborg. I bilen sad en litauisk mand, der var kommet fra Danmark, og han havde valgt lige at holde en pause på rastepladsen.

Da politiet kontrollerede bilen, kunne betjentene ikke undgå at se, at der på bagsædet lå en masse elektronisk værktøj, og da de bad manden om at åbne bagagerummet, fandt de to pænt dyre cykler.

Betjentene bad manden om at forklare, hvor værktøjet og de to cykler stammede fra. Svaret var ganske enkelt, at han havde købt dem på et loppemarked, og at han derfor ikke havde kvitteringer på varerne.

Tysk politi valgte at tage den 24-årige litauer med på stationen, og her kunne man konstatere, at serienumrene på al det elektroniske værktøj var blevet fjernet.

Dansk politi blev også kontaktet, men indtil videre har man ikke kunnet fastslå, om og hvor varerne eventuelt er blevet stjålet i Danmark.

Talsmanden for politiet i Flensborg, Hanspeter Schwartz, oplyser til JydskeVestkysten, at den litauiske mand blev løsladt efter endt afhøring. Det elektroniske værktøj og cyklerne er dog stadig i politiets varetægt, og tysk politi fortsætter undersøgelserne af, hvor varerne stammer fra.