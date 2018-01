Litauer blev taget med passet i underbukserne

Handewitt: Ved grænsesupermarkedet Scandinavian Park i Handewitt ved Flensborg stoppede tysk politi torsdag morgen ved en rutinekontrol en folkevognsbus med litauiske nummerplader. I bilen sad to mænd, og deres papirer viste, at de var fra Litauen. Betjentene kunne dog hurtigt konstatere, at et af passene var forfalsket, og at det allerede var efterlyst.

Da betjentene valgte at undersøge bilen nærmere, stødte de både på forskellige elektroniske haveredskaber og en havetraktor, som de to litauere ikke kunne redegøre for.

Mistanken om dokumentfalsk og tyveri betød, at de to litauere samt folkevognsbussen blev taget med på stationen. Her blev de to mænd undersøgt nærmere, og hos den ene fandt politiet et pas skjult i hans underbukser. Passet viste, hvem hans sande identitet var.