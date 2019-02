Listigt værtshus fik ny forpagter på rekordtid

På godt et døgn lykkedes det at finde en ny forpagter til værtshuset Rosen i Aabenraa.

Gennem de seneste ti år har Per Jeppesen været forpagter af værtshuset Rosen i Aabenraa, men nu har han valgt at søge nye udfordringer, og derfor satte han et opslag på Facebook, hvor han søgte efter en ny forpagter af værtshuset, der er fra 1976.

Rosen har et slogan, der ikke er til at tage fejl af. Foto: Claus Thorsted

Et godt værtshus

For den nu snart tidligere forpagter af Rosen er det ikke den helt store overraskelse, at det er gået så hurtigt med at finde en ny forpagter.

- Det er et godt værtshus med masser af gæster, så derfor er jeg ikke så overrasket, siger Per Jeppesen, der endnu ikke har helt på plads, hvad der nu skal ske.

- Jeg er stoppet som forpagter af Rosen for at søge nye udfordringer, men jeg ved endnu ikke, hvad det fører til, siger han.

Han kommer dog ikke til at kede sig, for han er også forpagter af værtshuset Kroen I Krogen i Aabenraa. Endnu da.

- Her søger jeg også efter en ny forpagter, men det er endnu ikke lykkedes at finde en, siger Per Jeppesen, der ikke er i tvivl om, at det, han kommer til at savne mest ved Rosen, er samværet med gæsterne.

Den nye forpagter af Rosen ser frem til at skulle betjene kunderne på værtshuset, og de kan se frem til 1. marts.

- Der vil blive arrangeret en reception fredag den 1. marts, siger Jeppe Düwel.