Formålet med arrangementet er at samle penge ind til Julemærkefonden.

- Vi begynder med børnene, så er vi sikre på at alle får en tur. Men når vi så er færdige med børnene, har andre også mulighed for at komme med. For 50 kroner per person. Der er plads til otte personer i denne limousine, forklarer Bente Skødt.

Derfor har hun sammen med en bekendt arrangeret en event, hvor børnene kommer ud at køre i limousine. En tur på 18 kilometer i det smukke sommerlandskab ved Kollund og Sønderhav.

- De skal have det bedst mulige. Vi skal være gode ved vore børn, mener hun.

- Det er en del af os. Julemærkehjemmene er vigtige Der bliver gjort et hamrende godt arbejde, siger Bente Skødt, der især tænker på børnene.

Længere historie

Det er en del af en længere historie, erkender Bente Skødt. For turen i limousine er blot en del af et sponsor-projekt, som de to kvinder har sat i værk.

- Min veninde, Lone Bakowski, cykler med Tour de Taxa til Paris. De fem hold rundt omkring i landet rejser også penge til Julemærkefonden. Faktisk kommer 19 af det sønderjyske holds deltagere med på lørdag og gelejder limousinen ind til Fjordmark.

Hvad er der i det hele taget med den limousine?

Se - den kommer ind i billedet gennem Bente Skødts virksomhed, hvor hun sælger og forhandler aloe vera-produkter fra Forever Living.

- Én af mine kolleger i Forever Living kører limousine som side-erhverv. Og da vi alligevel skulle markere 20 års jubilæum for introduktionen af produkterne på det danske marked, tænkte jeg straks, at Fjordmarks børn skal have en køretur i sådan en limousine, forklarer Bente Skødt.

Køreturen er ikke det eneste initiativ til fordel for Julemærkefonden, påpeger hun.

De seneste tre måneder har hun således øremærket ti procent af sin omsætning til Julemærkefonden.

- Det gør jeg helt frem til den 26. juli, hvor Tour de Taxa når Paris. Og jeg har endda fået en sponsor, der betaler for hver kilometer, limousinen er undervejs. Det er Kim Aaskov fra Solution Fleet i Padborg. Så der når alligevel at komme en del penge ind på den konto.