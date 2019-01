Det blev til mindre end tre år i Kliplev for sognepræst Michael Ravnholt Westh, der vil tættere på nærmeste.

Kliplev: Det er knap tre år siden, Michael Ravnholt West indtog embedet som Kliplevs sognepræst, men 1. februar er det slut, fordi han har fået nyt job. Det skriver han selv i en pressemeddelelse.

- Det har været en spændende tid for mig at være hos jer. Jeg har mødt mange af jer i fest og glæde – og også, når sorg og savn har fyldt meget, skriver han.

- Det har været en fin og stærk oplevelse at følges med jer i det, I stod i. Jeg har forsøgt at være præst for jer og bidrage med noget af det, jeg er god til, og vi har også udviklet nogle nye tiltag sammen, fortsætter han.

Samtidig glæder Michael Ravnholt Westh sig over samarbejdet med den lokalhistoriske forening, skolerne og litteraturinteresserede i området.

- Jeg håber, at I kan bygge videre på noget af det i fremtiden. Jeg takker kirkens ansatte, og ønsker hele menighedsrådet lyst og lykke til at fortsætte med at være kirke i Kliplev, lyder hans hilsen til sognebørnene.

Præstegården i Kliplev bliver nu skiftet ud med Odense fra månedsskiftet. Det betyder nemlig, at han kommer tættere på sine nærmeste på Langeland og Sjælland.

Menighedsrådet vil senere melde tidspunktet for afskedsgudstenesten ud, oplyses det i pressemeddelelsen.