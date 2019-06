Stubbæk: Aabenraa Kommunes skolechef, Lars Borst Hansen, bliver ikke arbejdsløs lige med det samme.

Mandag eftermiddag blev der ganske vist sat navn på Stubbæk Skoles nye leder - men kun for, at der nu skal gang i at skrive et nyt stillingsopslag.

Afløseren for Lone Thaysen, der er på vej på pension, bliver nemlig Michael Pedersen, der de seneste fem år har været leder af Varnæs Skole.

- Det er med stort vemod, jeg forlader Varnæs Skole, for jeg har haft en fantastisk tid her, siger den 55-årige skoleleder, der dog følte sig klar til at prøve kræfter med den større opgave, Stubbæk Skole med sine knap 350 elever, er. Det er flere end dobbelt så mange elever som Varnæs.

- Jeg gør primært det her for at afprøve det, jeg står for, i en større skala, forklarer Michael Pedersen.