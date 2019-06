Lille bysamfund i oprør over rodet og nedbrændt ruin: Det er en skændsel

Det er over et år siden, gården brændte, og stadig er der ikke ryddet op. Foto: Lars Grubak

En nedbrændt gård får sindene i kog på Løjt Land. Ikke nok med, at den ødelagte bygning stadig står over et år efter branden. Den store grund er også fyldt med skrot. Folk efterspørger handling fra myndighederne, men umiddelbart er der ikke meget at gøre, lyder det fra Aabenraa Kommune.

Løjt: Det er over et år siden, at en firlænget gård på Nørbyvej ved Løjt Kirkeby brændte ned, men stadig er der ikke ryddet op. Det er i den grad noget, som har fået snakken til at gå på Løjt Land. JydskeVestkysten har fået nys om sagen igennem projektet Aaben by, og på egnens Facebookside, Løjt Land, er der ingen tvivl om, at den rodede grund er noget, som optager folk. Et ord som skændsel bliver brugt mere end én gang, og andre undrer sig over, hvorfor myndighederne ikke griber ind. Avisen har været i kontakt med enkelte beboere, der føler sig meget generet af grundens nuværende tilstand, men de ønsker ikke deres navn i avisen. Det er ikke kun den nedbrændte bygning, de vil have gjort noget ved. Rundt på den store grund står gamle biler, både, en stor lastbil og andet skrot, som også var der før branden. I den forbindelse udbrændte i øvrigt en mindre flyvemaskine, som også stod på grunden.

Branden i april Branden på gården på Nørbyvej blev anmeldt tidlig morgen den 2. april 2018. Klokken 05.01 rykkede et stort antal brandfolk ud, fordi den firlængede gård stod i flammer. Ægteparret, der boede i stuehuset, nåede ud i tide, og ifølge politiet var der ingen avlsdyr på gården.

Dog var der andre forhold, der gjorde slukningsarbejdet risikabelt. Blandt andet var der omkring 40 gasflasker på ejendommen samt et mindre fly, som formentlig var årsag til en kraftig udvikling af sort røg.

Omkring klokken 9 lykkedes det brandvæsnet at få ilden under kontrol.

JydskeVestkysten har i denne uge spurgt politiet, hvad årsagen til branden var, men det har ikke været muligt at få oplyst ved avisens deadline.

"Sagen er henlagt med den begrundelse, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart," oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi pr. e-mail.

Skæmmer området Byrådsmedlem Ejler Schütt (DF) er en af dem, der er gået ind i sagen. Han har kontaktet teknisk forvaltning for at høre, om der er noget at gøre. - Man er ved at undersøge muligheden for at gribe ind. Det kunne være med et påbud eller hvad pokker, det kan blive til. Det skæmmer jo vores flotte område herude, og det ser ærlig talt ud ad helvede til, siger han. Også Philip Tietje (V), formand for vækstudvalget for land og by, har rettet henvendelse til forvaltningen i sagen. - Nu er den private ejendomsret jo ukrænkelig, men hvis der foregår noget, som ikke er i overensstemmelse med lovgivningen - eksempelvis på miljøområdet - så rykker vi ud. For mig kan det umiddelbart se ud til, at der oplagres ting, der ikke skal oplagres, og det skal der i hvert fald styr på, siger han. Jane Petersen, teamleder i kommunens bygningsafdeling, fortæller, at man er udmærket bekendt med ejendommen. Men umiddelbart er der ikke meget at gøre. - Som kommune skal vi have en hjemmel i loven, før vi må foretage os noget. Og det er ikke ulovligt at have en grim ejendom eller en nedbrændt bygning. Der er mange, der ikke forstår, at kommunen ikke gør noget, men det handler om den private ejendomsret, siger hun.

Holder øje Det betyder dog ikke, at kommunens folk ikke holder øje med forholdene. - Da gården brændte, var vi ude og vurdere, om resterne udgjorde en fare for omgivelserne, og da konkluderede vi, at det gjorde de ikke. Hvis gården havde ligget midt i Aabenraa, havde vi formentlig bedt om at få den afspærret, men fordi ejendommen ligger, hvor den gør, er der ikke nogen, der bare lige forvilder sig derind, siger Jane Petersen. Placeringen er afgørende for, hvad der kan gøres i sagen. - Nogle kommuner har faktisk haft held med at bruge en bestemmelse i byggeloven til at sige, at nok er nok. Men det kræver en placering, så det har samfundsmæssig konsekvens - eksempelvis midt i en by eller i naturskønne omgivelser - og det har vi vurderet, at der ikke er tale om her, siger Jane Petersen. Kommunens miljøafdeling har imidlertid også kigget på ejendommen. Efterfølgende er der givet indskærpelser med hensyn til nogle skrotbiler og noget farligt affald. - Noget er der sket, og andet er ikke sket, som vi bad om. Det bliver der fulgt op på et tilsynsbesøg i juli, og så reagerer vi på det, vi kan reagere på, forklarer Jane Petersen.